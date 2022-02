Arrestati vertici di una baby gang, 4 ragazzi e una ragazza

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - La polizia ha arrestato i 'vertici' di una banda di ragazzini che commetteva rapine nella zona est di Milano, in particolare quella di piazza Leonardo Da Vinci, dove si trova la sede principale del Politecnico. Sono cinque i minorenni arrestati questa mattina, quattro maschi e una femmina.

La ragazza e uno dei ragazzi erano già al carcere minorile per altri reati. Gli altri tre questa mattina erano a casa. Per due il tribunale dei Minorenni ha deciso il carcere, mentre il terzo è stato destinato a una comunità.

Le indagini sono partite dopo due rapine proprio in piazza Leonardo Da Vinci il 3 e 4 gennaio, due di varie compiute da ragazzini che approfittavano dell'inferiorità numerica dei loro obiettivi. Aggressivi, a parole e nei fatti, provocavano le vittime per poi rapinarle. Sono stati individuati i membri della banda e i ruoli che avevano; "preponderante" secondo la polizia quello dei cinque arrestati, che tranne in un caso avevano già segnalazioni per reati simili. (ANSA).