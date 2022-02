A Milano il 'Progetto insieme' per aiutare chi ne ha bisogno

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Continua l'impegno nello sviluppo del 'Progetto insieme': Art & Luxury, Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta Osj e City Angels ancora uniti per aiutare chi ha bisogno. Nel pomeriggio di oggi, un furgone proveniente direttamente dalla Germania - pieno di generi alimentari, prodotti per l'igiene e vettovaglie - è stato consegnato presso la Casa Accoglienza 'Elio Fiorucci' a Milano.

Nell'occasione Thomas Molendini e Mario Furlan hanno ribadito la volontà di collaborare sempre più attivamente. Parte del ricavato di una cena di gala in programma a marzo e che si terrà presso il Principe di Savoia, ha reso noto Molendini, sarà consegnato la sera stessa alla madrina dei City Angels Daniela Javarone. (ANSA).