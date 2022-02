J Nueve, banda urbana debutta con 'Toxica'

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Debutta con l'lp 'Tóxica' il gruppo 'J Nueve', considerato uno fra le prime band urbane made in Italy composta da una nuova generazione di talenti poliedrici di origini latinoamericane che dicono di essere pronti a dimostrare la loro sfrenata passione per la musica e di voler segnare l'inizio di una nuova era.

J Nueve è nata nelle periferie milanesi, grazie al cantante peruviano Danny Sky Juarez (Sky J) leader e fondatore a cui si sono uniti via via Emanuele Cisneros (Cisne), originario del Salvador, Santiago Tuz Aguilar (Santi) di origine ecuadoriana, ed Eveling Castillon (Evy), anche lei peruviana.

Hanno dato vita ad un progetto musicale con i quale tentano di conquistare i loro tre Paesi di origine e non solo. Con una etichetta indipendente, la Milano Latin festival record, nata per aiutare i giovani talenti ad integrarsi nel mondo dello spettacolo, hanno lanciato il loro genere Urban in spagnolo diretto ai giovani latini in Italia che è anche una "musica di ritorno". "Tóxica" è stato scritto da Sky Juarez, Piero Pozzo e Vasco Boni ed è prodotto da Eliot El Mago D'Oz, vincitore di un Latin Grammy. Un lancio che arriva dopo la recente firma di un contratto tra J Nueve e MLF Records, distribuito da ADA Music Italy. L'uscita del brano è accompagnata da un video ufficiale diretto dalla giovane regista italiana Dalilú, che attraverso l'immediatezza di immagini mistiche e reali, racconta ciò che si prova durante una relazione tossica, della consapevolezza che certe azioni possono ferire l'altro, ma, nonostante ciò, non ci si ferma. In questo caso è l'amicizia che salva la situazione.

Un video concettuale rispetto al testo del brano e che lascia libera interpretazione allo spettatore. (ANSA).