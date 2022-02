COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - In Lombardia continuano a scendere la curva dei contagi e a calare il numero dei ricoveri. Con 84.039 tamponi effettuati, è di 6.516 il numero di nuovi positivi al Coronavirus, con un tasso di positività al 7,75%. Il numero dei ricoverati diminuisce sia nelle terapie intensive (-1, 173) che nei reparti (-113, 2.048). Sono 45 i decessi.

Soltanto nella provincia di Milano è stata superata la quota dei mille nuovi casi (1.921).

I contagi da Covid calano anche negli asili e nei nidi di Milano. Rispetto agli oltre 900 educatori assenti a vario titolo che si sono registrati dalla riapertura dopo la pausa natalizia, oggi sono circa 700 quelli assenti. Un numero ancora alto ma in continuo calo, che ha permesso, a partire dalla scorsa settimana, di riaprire negli orari ordinari praticamente tutte le sezioni di nidi, scuole dell'infanzia e sezioni primavera.

Rimane ancora sospeso il servizio di post scuola.

Oggi il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio si è recato al centro vaccinale di Bergamo, allestito nell'area esterna dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove ha incontrato i volontari, la direzione e gli operatori dell'Asst Papa Giovanni XXIII, da due anni in prima linea contro la pandemia da Covid-19.

Infine, prosegue il singolare 'pellegrinaggio' di don Emanuele Personeni, l'ormai ex vicario parrocchiale di Mapello e Ambivere ribattezzato prete no vax: sospeso giovedì dal suo incarico dal vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ieri il sacerdote ha comunque proseguito per la sua strada.

Oggi, assieme a una trentina di persone, ha lasciato la provincia di Bergamo per entrare nel territorio milanese, con tappe a Trezzo sull'Adda, Groppello di Cassano d'Adda, Inzago e Gorgonzola. Con oggi il sacerdote avrà già percorso 44 chilometri, interrotti da momenti di riflessione con discorsi palesemente complottisti e contrari alle vaccinazioni e al green pass. (ANSA).