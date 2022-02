Piero Colaprico direttore artistico del Gerolamo

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Il giornalista e scrittore Piero Colaprico è stato scelto come nuovo direttore artistico del teatro Gerolamo di Milano, noto come 'La piccola Scala', riaperto nel 2017 dopo 34 anni di chiusura.

"Giornalismo, libri e teatro hanno una cosa in comune: "la parola". La mia più grande ambizione - spiega Colaprico - è realizzare qualche "scoop" anche sul palcoscenico".

"Intendiamo aprire il Gerolamo - anticipa - a chi crede nella "propria" parola. Quindi, cerchiamo talenti: questa può essere una casa comune di nuovi autori e idee". Inoltre, "siamo convinti di poter recuperare ciò che è stato dimenticato e che può tornare alla luce. Nasce la produzione made in Gerolamo.

Stiamo già lavorando a due testi, uno che ha al centro i segni lasciati dal cardinal Martini e l'altro il poeta, scrittore ed ex carcerato Bruno Brancher. Metteremo insieme il diavolo e l'acqua santa e su queste basi - conclude il neo direttore artistico - ci muoveremo per comporre una stagione dalle mille sfumature, dalle mille luci e dalle mille ombre". (ANSA).