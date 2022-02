Il cinema torna al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Dopo quarant'anni dalla chiusura del cinema ospitato in quello che è oggi l'Auditorium, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, grazie alla partnership con Rai Cinema, da sabato 12 febbraio torna ad avere una sala cinematografica, una VR Zone permanente in Sala Bifora.

All'interno di VR Cinema, la nuova sala in realtà virtuale, attraverso l'utilizzo di visori picoG2 di Pico Interactive, sarà possibile immergersi tra sperimentazione e interattività.

Cortometraggi di attualità, docufilm inediti, interviste esclusive a grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale sono i contenuti selezionati da Rai Cinema Channel VR, la piattaforma di Rai Cinema dedicata alla creazione di produzioni originali in realtà virtuale (VR), che nel corso dell'anno si succederanno nel palinsesto VR Cinema del Museo.

Protagonisti di febbraio saranno Vulcano - diretto dal regista Omar Rashid e proiettato in anteprima proprio al Museo -, un documentario sull'eruzione del vulcano islandese Fagradalsfjall con voce narrante di Valentina Lodovini, Happy Birthday, il cortometraggio sul fenomeno degli hikikomori con le musiche di Achille Lauro e Being an astronaut, il primo film in VR mai girato nello spazio che racconta la preparazione degli astronauti. (ANSA).