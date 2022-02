Animali: addestrava cani per combattimento, a processo

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Si è aperto oggi presso il Tribunale di Brescia il processo che vede imputato un uomo (pluripregiudicato) che dovrà rispondere dei reati di maltrattamento e di allevamento e addestramento di cani per i combattimenti. Lo rende noto la Lav, che si è costituita parte civile.

Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe sottoposto al taglio delle orecchie i suoi dogo argentini per renderli idonei al combattimento, nonché allevato e addestrato cani al fine di farli combattere con altri animali, tra cui cinghiali. I fatti si sarebbero svolti a Manerba del Garda (Brescia) nel 2017.

"Si tratta di un processo molto importante perché riguarda un aspetto dei combattimenti tra animali non ancora del tutto esplorato, come l'allevamento e l'addestramento alla lotta, - commenta Ciro Troiano, criminologo, responsabile dell'Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV - Il combattimento è solo l'evento finale di un'attività criminale che inizia con l'allevamento e l'addestramento e che sottopone a maltrattamenti e privazioni etologiche gli animali coinvolti".

(ANSA).