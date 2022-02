Cantieri M4 a Milano, 550mila euro a 62 imprese per i disagi

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Sono 62 le micro e piccole imprese di Milano, come bar, negozi, ristoranti, artigiani, agenzie, che riceveranno dal Comune contributi per 550 mila euro per i disagi subiti a causa dei cantieri per la realizzazione della linea 4 della metropolitana.

Il contributo massimo che ognuna di loro potrà percepire è di 8.870 euro. Avranno tempo fino al 30 aprile prossimo per presentare il rendiconto delle spese di gestione sostenute tra cui inserire affitto, utenze, stipendi per il personale e di promozione dell'attività. "Conosciamo le difficoltà economiche che la categoria degli esercenti sta attraversando in questo momento - ha commentato in una nota l'assessore allo Sviluppo economico e Politiche del Lavoro, Alessia Cappello - per la prossimità al cantiere della linea metropolitana e per la crisi creata dalla pandemia. Stiamo lavorando per poter arrivare entro l'anno a dare nuovi sostegni a chi sta subendo i maggiori disagi".

Dal 2016 ad oggi sono 337 le micro e piccole imprese che hanno beneficiato dei contributi del Comune per oltre 6 milioni di euro tra sostegno per la spesa corrente e in conto capitale.

(ANSA).