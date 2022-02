Sea: nel 2021 business aviation cresciuta del 74%

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Sea Prime che, con il brand Milano Prime, è leader nella business aviation in Italia e in Europa, ha registrato nel 2021 oltre 27 mila movimenti di 'voli privati' nei due scali di Linate e Malpensa, con picchi di oltre 160 movimenti giornalieri durante gli eventi milanesi di moda e design. Lo rende noto un comunicato della società di gestione aeroportuale, specificando che grazie all'incremento del traffico, in particolare dai mesi estivi, nei due aeroporti si è registrata una crescita nella business aviation del 74% rispetto al 2020 - superiore sia alla media italiana (+58%) che a quella europea (+37%) del settore - e dell'11% rispetto al 2019. Il traffico nel 2021 è stato per due terzi internazionale e per un terzo domestico. Si segnala, in particolare, una notevole ripresa anche del traffico da e per il Medio Oriente, la Russia e gli USA. (ANSA).