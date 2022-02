Sfilate di Milano donna tornano quasi tutte dal vivo

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - La moda torna quasi tutta dal vivo: sono 65 le sfilate fisiche e 6 quelle digitali nella prima bozza del calendario della Milano Fashion Week Women's Collection, che si terrà dal 22 al 28 febbraio 2022.

L'edizione di febbraio segna inoltre il ritorno in calendario delle sfilate di Bottega Veneta, Diesel, Gucci, Trussardi e Plein Sport. Sfilerà anche Giorgio Armani, che invece aveva preferito per prudenza vista la situazione pandemica, non sfilare con l'uomo a gennaio.

Nel calendario sfilate entrano per la prima volta 10 brand: AC9, Ambush, Andreadamo, Aniye Records, Cormio, Ferrari, Hans Kj›benhavn, Onitsuka Tiger, Palm Angels e Tokyo James. (ANSA).