Inter, Caicedo e Gosens in lista Champions

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Il cammino dell'Inter in Champions League ripartirà il prossimo 16 febbraio a San Siro, nella gara d'andata degli ottavi di finale contro il Liverpool. Intanto il club nerazzurro ha "trasmesso alla Uefa l'elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase a eliminazione diretta della competizione". Nella lista sono presenti 24 giocatori: sono stati inseriti Robin Gosens e Felipe Caicedo, ultimi arrivati nel mercato di gennaio, mentre rispetto alla lista presentata per la fase a gironi non sono presenti Stefano Sensi (ceduto in prestito alla Sampdoria) e Aleksandar Kolarov. (ANSA).