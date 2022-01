Atletica:Sveva Gerevini fa nuovo primato italiano pentathlon

(ANSA) - AUBIERE, 30 GEN - Splendida impresa di Sveva Gerevini, protagonista del record italiano assoluto nelle prove multiple indoor. L'azzurra firma il nuovo primato nazionale del pentathlon con 4.434 punti al meeting ' X-Athletics' di Aubière, in Francia. Undici in più, dopo tredici anni, rispetto al 4.423 di Francesca Doveri ottenuto ad Ancona nel 2009.

Esulta la 25enne cremonese dei Carabinieri, al termine di una formidabile giornata che la vede superare i propri limiti al coperto in tutte e cinque le specialità, con il miglior risultato della carriera in quattro gare su cinque considerando anche le prestazioni all'aperto. Sensazionale il progresso sul personale di 4.031 stabilito nel 2020 con il successo agli Assoluti di Ancona, per una crescita di oltre quattrocento punti. " "Ho dato l'anima - le parole di Sveva Gerevini, ancora incredula - avevo fatto i calcoli prima degli 800 e sapevo di dover correre in 2:09 per migliorare il record italiano. Poi, offuscata dalla fatica durante l'ultima prova, mi è balzato in mente che sarebbe servito 2:07, quindi quando all'arrivo ho visto esultare il mio coach Pietro, il mio compagno d'allenamento Dario e il mio fidanzato e fisioterapista Lorenzo ho pensato che fossero matti! Invece avevano ragione loro. Mai l'avrei pensato, soprattutto un finale così. E soprattutto dopo una stagione pessima come quella scorsa, con tre infortuni in successione, la distorsione alla caviglia sinistra a gennaio, lo strappo al bicipite femorale sinistro a marzo e poi la frattura al secondo metatarso del piede destro a giugno. E invece eccomi qui, è stupendo".

Nel meeting Gerevini si piazza al quarto posto, mentre la polacca Adrianna Sulek prevale con 4.569 davanti alla spagnola Maria Vicente (4.495) e Leonie Cambours (4.457). (ANSA).