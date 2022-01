Ragazzine rapinano del telefono 20enne, denunciate

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Un gruppo di cinque ragazze, una 18enne e le altre fra i 15 e 16 anni, è stato denunciato con l'accusa di aver rapinato in strada del telefonino una studentessa universitaria alla fermata dei bus in via Dante, nel centro di Cremona.

La rapina è accaduta il 6 dicembre. La giovane ha subito denunciato quanto era successo ai Carabinieri, che hanno visionato i filmati delle telecamere di sicurezza dove era visibile l'aggressione.

Le ragazze, tutte insieme, hanno circondato la giovane che stava aspettando la corriera per tornare a casa dopo le lezioni e le hanno chiesto dei soldi. Lei si è spostata nella piazza, dove c'erano altri ragazzi, ma il gruppo è riuscito a circondarla. Le ha chiesto il cellulare che aveva in mano per fare una telefonata e quando si è rifiutata una di loro, spalleggiata dalle altre, lo ha afferrato e le ha slogato il braccio per strapparglielo. Poi sono scappate verso la stazione e hanno venduto il telefonino per 30 euro a un negozio di telefonia. Il titolare è stato denunciato per ricettazione. Le ragazze sono state tutte riconosciute dai carabinieri che nei giorni successivi hanno fatto degli appostamenti in borghese vicino alla fermate dei bus: le quattro minorenni sono state denunciate alla Procura minorile di Brescia, la maggiorenne all'autorità giudiziaria di Cremona. (ANSA).