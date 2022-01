EasyJet: offerta 2022 di nuovo su livelli pre-pandemia

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - L'offerta di EasyJetQ4 per il 2022 è "vicina ai livelli del 2019" e la domanda per l'estate si preannuncia "forte, con il Regno Unito e le rotte turistiche che andranno particolarmente bene". Lo afferma l'amministratore delegato Johan Lundgren, che si dice "fiducioso che EasyJet continuerà a conquistare nuovi clienti". Il Gruppo potrà contare su "ulteriori opportunità che, affiancate alla nuova offerta di servizi ancillari, garantiranno un ritorno forte e sostenibile per gli azionisti". Quanto all'Italia, commenta il country manager Lorenzo Lagorio, "con 33 aerei e 180 rotte internazionali e domestiche" la dinamica dell'offerta sarà "in linea" con quella del Gruppo e continuerà ad essere "flessibile" per "adattarsi alla domanda del mercato". "Quello lombardo - spiega il Manager - è uno dei mercati chiave di EasyJet in Europa. Siamo i primi a Malpensa, dove quest'estate passeremo da 21 a 24 aerei, vogliamo crescere a Linate e lo potremmo fare di più se avessimo gli slot disponibili per farlo e cresciamo a Orio". Il Gruppo punta poi su Napoli, dove gli aerei salgono da 4 a 6 e su Venezia, la terza base italiana, con una crescita da 2 a 3 aerei. (ANSA).