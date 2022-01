Riapre il Casinò di Campione, era chiuso dal 2018

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Riapre domani, 26 gennaio, a mezzogiorno il Casinò di Campione d'Italia, dichiarato fallito dal Tribunale di Como e quindi chiuso dal luglio 2018.

L'apertura era prevista per Capodanno ma è stata rimandata causa Covid.

E' stato lungo il percorso che ha portato alla riapertura della casa da gioco nell'enclave italiana in terra svizzera di cui si è occupato in prima persona l'amministratore unico Marco Ambrosini. Il via libera dal Tribunale è arrivato lo scorso giugno. Il piano industriale è stato predisposto dalla società di consulenza direzionale Vitale-Zane & Co. Dopo la firma di un nuovo contratto di lavoro con i sindacati, a novembre è stato pubblicato il bando per le assunzioni e sono arrivate 663 candidature per 174 posti disponibili, mentre la selezione è stata fatta a dicembre. Con Novomatic è stato stretto un contratto per il noleggio di 400 slot machines che sono già state montate.

"Nei mesi scorsi sono inoltre stati predisposti il nuovo statuto della Società ed il testo della nuova convenzione che regola i rapporti tra la proprietà, ovvero il Comune di Campione d'Italia, e la società di gestione del Casinò. Come previsto dal Piano approvato dal Tribunale, i trasferimenti dalla Casa da Gioco al Comune nel periodo 2022-2026 saranno compresi tra i 500 mila euro (2022) ed i 2,5 milioni di euro (2026). Sono quindi molto lontani i tempi in cui i trasferimenti annui superavano i 30 milioni di euro". Continuano intanto le ricerche di chi gestirà la ristorazione, per ora c'è un servizio di catering, e i negozi.

I prossimi passaggi previsti dalla procedura concordataria sono il voto dei creditori, programmato in primavera, e la successiva omologa da parte del Tribunale. (ANSA).