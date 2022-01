Editoria: salpa il 'nuovo' web magazine 'Gente di Mare 2.0'

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - E' stata rinnovata nei contenuti e nella veste grafica Gente di Mare 2.0 (www.gentedimareonline.it), testata giornalistica web specializzata nella nautica registrata a Livorno, nata nel 2015, con un taglio da periodico e il passo da quotidiano. La nuova direttrice è Olimpia De Casa storica giornalista di settore, direttore editoriale è Chiara Risolo. Fu fondata dal padre di quest'ultima, Antonio, e "seguendo una affermata tradizione racconterà il panorama nautico nazionale e internazionale con obiettività, trasparenza, serietà e senso critico".

Il rinnovamento grafico è opera dell'agenzia Next Concept, che si è prefissata l'obbiettivo di rendere la "navigazione" più fruibile. "Il nostro web magazine - spiega Olimpia De Casa - si occuperà di cantieri, di imbarcazioni a vela e a motore, di saloni, di economia e politica del mare, ma soprattutto di persone". Va in questa direzione il varo di 'A tu per tu', la nuova rubrica riservata all'incontro ravvicinato con i protagonisti del comparto. Fresco di lancio è anche 'Il Ristonauta', lo spazio dedicato ai ristoranti vista mare a cura di Maurizio Bertera, tra i più esperti ed apprezzati food writer italiani.

"Le recensioni, corredate da punteggi e informazioni pratiche per armatori e diportisti - anticipa Chiara Risolo - costituiranno una vera e propria guida, scaricabile online mediante app creata ad hoc per un'immediata consultazione, e una pubblicazione cartacea, esclusiva e brossurata, da tenere sempre a bordo o nella propria libreria del mare". (ANSA).