Missoni ossia la passione per il cardigan

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - 'The cardigan' è la proposta di punta della collezione Missoni per il prossimo inverno, presentata oggi a Milano. Il capo più amato da Ottavio Missoni è proposto in diverse varianti, dal patchwork al zig zag a motivi pittorici presi dall'astrattismo informale degli anni '40. Gli stessi capi sono proposti anche per lei, così come la capsule Mountain calling, in uscita nei negozi a ottobre, caratterizzata da un logo creato per l'occasione e da motivi a paesaggi alpini. Tra le proposte, i gilet effetto intarsio da abbinare ai pantaloni con coulisse e al cappotto rilassato a motivo spigato. (ANSA).