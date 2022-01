Tv: dedicato a sport nuovo ciclo 'Le ragioni della speranza'

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Sarà dedicata allo sport e affidata alla conduzione del sacerdote ambrosiano monsignor Dario Edoardo Viganò, originario di Vedano al Lambro, in Brianza, la nuova serie di appuntamenti della trasmissione di Rai Uno 'Le ragioni della speranza', all'interno del programma 'A sua immagine'. In onda da sabato 15 gennaio alle 16,15, ricorderà un anno memorabile per l'Italia, tra le medaglie di Tokio 2020 e gli Europei di calcio.

Un anno che si era aperto con una lunga ed esclusiva intervista a papa Francesco sullo sport proprio il 1° gennaio e che ha visto anche la pubblicazione di un libro di don Dario, scritto con don Marco Pozza, sui valori dello sport. Il ciclo condotto dà Vigano fino a febbraio si intitola 'Il Valore della Vittoria'. Tra gli ospiti Valentina Rodini, oro nel canottaggio femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020; Giorgio Chiellini, campione d'Europa 2021 e capitano della Juventus e della Nazionale; Oney Tapia, il "guerriero con il sorriso", doppia medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Monsignor Dario Edoardo Viganò, è stato Ordinato sacerdote dal cardinale Carlo Maria Martini nel 1987. Dopo un breve periodo come coadiutore a Garbagnate Milanese e nella parrocchia milanese di San Pio V, diviene docente incaricato di etica e deontologia dei media all'Alta Scuola di Specializzazione in Comunicazione dell'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e docente di Semiotica del cinema e degli audiovisivi e di Semiotica e comunicazione d'Impresa alla Facoltà di Scienze della comunicazione dell'Università Lumsa di Roma. (ANSA).