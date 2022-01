Venerdì riapre l'ospedale in Fiera a Milano

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Riaprirà venerdì prossimo l'ospedale in Fiera a Milano per i pazienti Covid. Regione Lombardia ha inviato la richiesta al Policlinico di Milano che coordina la struttura e che sarà presente con suo personale e con personale dell'ospedale Niguarda. Si tratta della terza riapertura dell'ospedale in fiera (dove finora sono stati ricoverati oltre 500 pazienti di terapia intensiva), dopo quella fra aprile e giugno 2020 per la prima ondata, e quella fra l'ottobre 2020 e giugno 2021. (ANSA).