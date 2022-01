Supercoppa, Inzaghi: "Inter favorita? Juve abituata a finali"

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - "È una finale, di favoriti in queste partite non ce ne sono. La Juventus è in salute, viene da otto risultati utili. Domenica ha ribaltato una partita complicatissima, hanno fatto qualcosa di straordinario.

Conosciamo bene la Juve, è abituata a giocare finali". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana. "Le finali sono partite particolari, possono essere decise dai singoli episodi. Dovremo fare partita di corsa e determinazione, davanti avremo grande squadra", ha aggiunto. (ANSA).