Consob,per italiani sempre più trading online e criptovalute

MILANO, 11 GEN - Cresce l'interesse degli italiani verso i mercati azionari, il trading online e le cripto-attività e, fra chi utilizza la rete per scelte economico-finanziarie, circa il 28% usa servizi finanziari online più di quanto facesse prima della pandemia. E' una delle evidenze del Rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane dal quale d'altra parte emerge che la crisi sanitaria legata al covid si è riflessa sulla capacità delle famiglie di accantonare risorse.

Circa il 27% ha avuto in calo del reddito familiare, il 39% fatica a far fronte alle spese e il 28% non riesce a gestire una spesa imprevista di 1.000 euro.