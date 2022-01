Covid: JW Anderson annulla sfilata fisica a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Dopo Armani, anche il brand JW Anderson annulla la sua sfilata uomo a Milano, spiegando in una nota di aver scelto di presentare la collezione Uomo Autunno Inverno in formato digitale a causa degli sviluppi logistici e non solo legati al covid. Lo show - il primo del brand a Milano - sarà trasmesso in anteprima sui canali di Camera della Moda, domenica 16 gennaio alle 20.

Il brand guidato allo stile da Jonathan Anderson conferma comunque la sua presenza a Milano il prossimo giugno con una sfilata fisica. (ANSA).