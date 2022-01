COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Sono 51.587 i nuovi casi di Covid in Lombardia, rilevati da 214.700 tamponi, con un rapporto del 24% tra positivi e test. Sono 226 i ricoverati in terapia intensiva, 8 meno di ieri, e 2420 negli altri reparti, in aumento di 108. Sono invece 47 i decessi per un totale di 35.240 da inizio pandemia.

Per l'alto numero di contagi, Trenord, la società che gestisce il servizio ferroviario regionale in Lombardia, dal 10 gennaio dovrà rimodulare il servizio e così saranno soppresse in modo totale o parziale circa 350 corse su un totale di oltre 2170 programmate. Durante le ore diurne, come spiega la società in una nota, il servizio sarà ridotto del 12%.

Sono circa 350 anche i dipendenti dell'Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, che risultano assenti dal lavoro perché contagiati dal Covid o in quarantena. Un numero che al momento non mette in pericolo la regolarità del servizio, anche grazie al fatto che fino al 10 gennaio è in vigore l'orario festivo.

Sul fronte tamponi, invece, "a poco più di una settimana dalla creazione di una apposita task force regionale per i tamponi, oggi in Lombardia non si sono registrate code e particolari disagi" dice Guido Grignaffini, responsabile della task force voluta dalla vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti. "A parte qualche rara e momentanea eccezione - spiega Grignaffini - nei centri tamponi regionali le attività si sono svolte con un flusso costante di cittadini e un servizio regolare". Oggi in Lombardia vengono effettuati una media settimanale di oltre un milione di tamponi.

Per quanto riguarda i vaccini, una signora in Inghilterra ha portato la figlia di nove anni a Milano per farla vaccinare contro il Covid poiché il siero è attualmente disponibile nel Regno Unito solo per i minori di 12 anni vulnerabili. (ANSA).