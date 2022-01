Volontari e sanitari ospiti al teatro Lirico con Ale e Franz

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Il teatro Lirico di Milano metterà a disposizione del personale sanitario e del volontariato impegnato, a vario titolo, per fronteggiare il diffondersi del virus, ulteriori 50 biglietti a serata (oltre ai 100 messi a disposizione per l'esibizione dello scorso 30 dicembre) per lo spettacolo 'Comincium' di Ale e Franz, in scena al Lirico fino al 9 gennaio.

"Si tratta di un ulteriore piccolo, ma significativo, segno di riconoscenza a tutti coloro che in tema di vaccinazioni e tamponi stanno garantendo alla collettività un contributo davvero eccezionale - ha commentato Matteo Forte, direttore generale del teatro Lirico di Milano -. È il 'grazie' che desideriamo rivolgere a donne e uomini che, a vario titolo, sono ininterrottamente in prima linea senza risparmiarsi, dimostrando grandissimo senso civico e assoluta professionalità".