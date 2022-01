Covid: positivo Giannini, rimandato show con Piero Angela

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - Giancarlo Giannini è positivo al Covid, per questo motivo lo spettacolo 'I segreti del mare' in programma al Teatro Arcimboldi di Milano, è rimandato al prossimo 29 marzo.

E' stato lo stesso teatro ad annunciare in un comunicato che lo show con "con Piero Angela, Alberto Luca Recchi e Giancarlo Giannini come ospite speciale, sarà rimandato a martedì 29 marzo 2022, a causa della positività al Covid-19 dell'attore Giancarlo Giannini".

I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data, Chi invece preferisce chiedere il rimborso, potrà farlo "entro e non oltre lunedì 10 gennaio tramite i circuiti di vendita su cui è stato acquistato il biglietto". (ANSA).