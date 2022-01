Covid: Chiara Ferragni, sono negativa, Fedez ancora no

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - "Raga, ho ottime notizie, sono negativa" dice felice Chiara Ferragni in una delle sue stories su Instagram. "Sono passati 8 giorni da quando sono risultata positiva - racconta l'imprenditrice - quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere. Sto facendo i rapidi e da due giorni sembravo negativa ed effettivamente anche dal tampone ufficiale sono negativa, mentre Fede è ancora positivo, spero sia una questione di giorni quindi, dai, fantastico".

In una delle storie successive, Chiara si gode la ritrovata libertà di stare in casa senza mascherina. (ANSA).