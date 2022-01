Atalanta, Boga a Bergamo per le visite

(ANSA) - BERGAMO, 01 GEN - Capodanno di visite mediche per Jeremie Boga, che l'Atalanta ha acquistato dal Sassuolo per una cifra vicina ai 22 milioni di euro (più 2 di bonus).

L'attaccante classe '97, giunto in charter da Gedda dove è in corso il ritiro della nazionale della Costa d'Avorio in vista della Coppa d'Africa, dovrebbe essere ufficializzato entro domani, quando ripartirà alla volta dell'Arabia Saudita. (ANSA).