Chiesa: pubblicate le lettere in dialetto di Papa Roncalli

(ANSA) - BERGAMO, 27 DIC - Dodici tavole di Walter Molino, in gran parte sconosciute, corredano il calendario distribuito dall'Associazione Amici di Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sono un omaggio al celebre illustratore, del quale molti ricordano il disegno per la Domenica del Corriere che ritrae Papa Giovanni e Kennedy, visti di spalle, che camminano lungo un campo arato lasciando cadere tra i solchi semi di speranza.

In realtà Molino dedicò molte altre sue tavole a Papa Roncalli. Al calendario è unito l'ultimo numero della rivista Amici del Santo Papa Giovanni dove sono presenti un servizio con alcune singolari lettere scritte in dialetto bergamasco dal futuro Papa mentre prestava servizio in Bulgaria per aggirare le spie che lo inseguivano ovunque, oltre a una testimonianza postuma del cardinale Loris Capovilla su Fra Tommaso da Olera, al quale era molto devoto Giovanni XXIII. (ANSA).