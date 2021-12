Milano accoglie progetti forestazione di Forestami e Arbolia

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Sono state avviate due nuove iniziative di forestazione nel comune di Milano sviluppate da Forestami e Arbolia, società benefit creata da Snam e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti per sviluppare nuove aree verdi in Italia. Gli spazi sono stati selezionati in collaborazione al Comune di Milano e alla Società Milano Serravalle nell'ambito del progetto Forestami.

"Dopo i parchi e le piazze cittadine Forestami inizia a rendere più verdi anche le aree limitrofe alle principali vie di accesso autostradale alla città, aree sempre brulle e inutilizzate", afferma Elena Grandi, assessore all'Ambiente e Verde del Comune di Milano.

Saranno messe a dimora complessivamente 7.752 piante di differenti specie autoctone (16 arboree e 18 arbustive). La messa a dimora delle nuove aree verdi è stata resa possibile grazie anche al contributo di Accenture (4.456 piante), Snam e la controllata Renovit (2.221 piante), Bcg - Boston Consulting Group (500 piante), Banca Ifis (350 piante), Rina (200 piante) e Barbara Cominelli (25 piante).

"Lavoriamo ogni giorno per rendere le nostre infrastrutture più sostenibili sotto il profilo ambientale e la collaborazione a un'iniziativa come Forestami rappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione", sottolinea Pietro Boiardi, amministratore delegato di Milano Serravalle - Milano Tangenziali.

"Forestami ha lavorato quasi un anno per ottenere questo risultato, che ha richiesto il superamento di molti ostacoli burocratici e amministrativi", commenta Fabio Terragni, Project Manager Forestami.

"Siamo molto orgogliosi di poter contribuire alla crescita del progetto Forestami, creando nuovi polmoni verdi a Milano.

Grazie al supporto di importanti aziende nazionali radicate sul territorio, stiamo realizzando due boschi urbani all'ingresso della città e ne cureremo la manutenzione per i primi cinque anni", sostiene Salvatore Ricco, amministratore delegato di Arbolia. (ANSA).