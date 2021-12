Frontale, gravissimo bambino di sei anni in auto col papà

(ANSA) - BRESCIA, 21 DIC - Un bambino di sei anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto alla mattina a Montichiari, in provincia di Brescia. Il bimbo era sull'auto del genitore che si è scontrata frontalmente con un altro mezzo e quando sono intervenuti i soccorsi era in arresto circolatorio. È stato portato in ospedale pediatrico con i medici che effettuavano le manovre di rianimazione. (ANSA).