Rettore Cattolica, avanti senza timori

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - "L'Università Cattolica va avanti e cresce anche nei momenti difficili, con prudente realismo ma senza farsi intimorire. Nel corso dell'anno 2020/2021 abbiamo attuato coraggiosi investimenti e altri ne abbiamo programmati".

Lo ha detto il magnifico Rettore dell'Università Cattolica di Milano, Franco Anelli, nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo, in occasione del suo centenario.

"Sono stati aperti due nuovi campus: quello di Brescia nella sede di Mompiano e quello di Cremona nei chiostri del monastero di Santa Monica, inaugurato nello scorso mese di maggio alla presenza del Presidente della Repubblica - ha aggiunto il rettore -. Importanti investimenti sono previsti presso la sede di Roma, per sviluppare l'accoglienza degli studenti nei collegi universitari e per dotare gli istituti di ricerca e di cura di ulteriori e sempre più funzionali spazi e strumenti".

"Nelle scorse settimane è stato sottoscritto il verbale di consegna dell'ala Santa Valeria della Caserma Garibaldi di piazza Sant'Ambrogio ed è stata perfezionata la convenzione con il Comune di Milano e l'Agenzia del demanio che consentirà l'avvio dei lavori di ristrutturazione - ha detto ancora Anelli -. Adesso finalmente, dopo anni di intensi sforzi, un'aspirazione che fu già dei nostri fondatori si compie e cominciamo a vedere concreta all'orizzonte la possibilità di realizzare un grande campus urbano nel fabbricato che fu prima convento francescano e poi caserma militare per infine ospitare la Polizia di Stato; verrà così restituito alla città un rinnovato luogo di studio e cultura". (ANSA).