Crolla gru a Torino, morti due operai milanesi

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - Una gru è caduta questa mattina in strada e su un palazzo di sette piani in via Genova, a Torino.

Le vittime nel crollo della gru a Torino sono Roberto Peretto, di Cassano d'Adda (Milano), 52 anni, Marco Pozzetti, 54 anni, di Carugate (Milano), Filippo Falotico, 20 anni, di Coazze (Torino). I primi due sono morti sul colpo, il terzo poche ore dopo in ospedale, al Cto di Torino,. Feriti un altro gruista, Mirzad Svrka, 39 anni, bosniaco e residente a Chivasso (Torino), e due passanti, un uomo di 33 anni e una donna di 61. La procura di Torino intende affidare una consulenza a Giorgio Chiandussi, docente del Politecnico, per fare luce sul crollo. (ANSA).