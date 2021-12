Qualità della vita, la Lombardia recupera, Milano è seconda

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Dopo lo scivolone dello scorso anno a causa del Covid, Milano recupera dieci posizioni e torna sul podio della classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, seconda per un soffio soltanto a Trieste. Ma è tutta la Lombardia a risalire la china: rispetto allo scorso anno, dieci province su dodici riconquistano diverse posizioni dopo essere state penalizzate nel 2020 dall'emergenza sanitaria più che altri territori.

Milano torna in vetta, in particolare, in 'Ricchezza e consumi' e 'Affari e lavoro', risultando prima, tra l'altro, per i prezzi delle case, la retribuzione media annua, l'incidenza di imprese che fanno e-commerce (8,1% delle imprese registrate) e la diffusione dei servizi bancari online (872 contratti attivi di home e corporate banking ogni mille abitanti). Monza e Brianza (14esima), invece, si riprende il posto nella parte alta della classifica grazie anche a 'Ricchezza e consumi', con valori al top sia nella spesa delle famiglie per beni durevoli sia nella retribuzione media annua dei lavori dipendenti, al tasso di imprese che fanno ecommerce, al primato del verde storico che tiene conto dell'estensione del Parco di Monza e al ridotto numero di infortuni gravi sul lavoro. Brescia guadagna 18 posizioni e Bergamo 13. (ANSA).