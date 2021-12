(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Valentino apre i suoi spazi social ai giovani talenti: dalla Milano Fashion Week Women's Collection del prossimo febbraio, la maison e Camera Nazionale della Moda Italiana lavoreranno insieme per creare una serie di appuntamenti che vedranno di stagione in stagione un giovane designer, ospite del canale IG @maisonvalentino, presentare la propria collezione.

Il nuovo talento scelto da Pierpaolo Piccioli e dalla Maison Valentino è Marco Rambaldi. La decisione di iniziare con Rambaldi, classe 1990, "è per il suo lavoro di rappresentazione dell'umano - spiega una nota - attraverso casting inclusivi e rappresentativi di una generazione sempre più consapevole. Una scelta del Direttore Creativo, pertanto, non legata meramente all'estetica, ma dettata da un riconoscimento di valori e dall' autentico e tenace tentativo di Rambaldi di abbattere gli stereotipi". (ANSA).