Eitan, sindaco di Pavia: 'Mi auguro riprenda la sua vita'

(ANSA) - PAVIA, 09 DIC - Un pensiero al piccolo Eitan (unico sopravvissuto della tragedia della funivia del Mottarone, nella quale ha perso i genitori, il fratellino di 2 anni e i bisnonni), che è tornato nella casa degli zii paterni a Travacò Siccomario (Pavia), alle porte di Pavia, dalla quale mancava l'11 settembre dopo essere stato portato in Israele dal nonno materno (indagato dalla Procura di Pavia per sequestro di persona).

A rivolgerlo è stato il sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi, nella cerimonia svoltasi oggi nell'aula magna del Collegio Ghislieri per la consegna delle Civiche Benemerenze di San Siro (nel giorno della ricorrenza del patrono cittadino).

"Sia questo il San Siro del nuovo inizio - ha sottolineato il sindaco Fracassi -. Certamente lo è per il piccolo Eitan, che dopo il dolore di quel terribile 23 maggio sul Mottarone, ora potrà, mi auguro, con il ritorno a casa di venerdì scorso, dopo il rapimento e i processi in Israele, riprendere il corso normale della sua vita di bimbo di sei anni e la serenità che merita, che tutti gli dobbiamo", ha aggiunto.

Nel suo discorso il sindaco ha tracciato un bilancio degli interventi realizzati a Pavia dalla sua giunta, arrivata a metà del mandato, e sui progetti per il futuro, a partire dal recupero delle grandi aree industriali dismesse. (ANSA).