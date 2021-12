Mostre: le foto di Galante e Santambrogio allo Spazio Fmf

(ANSA) - PALERMO, 08 DIC - Una straordinaria doppia personale a Milano dà modo al pubblico di ammirare i progetti tra i più rappresentativi di Angela Galante e Alessia Santambrogio, due fotografe di grande impatto evocativo. Una serie di scatti presentati in occasione della mostra Show42 in programma fino al 21 gennaio prossimo. L'evento, presso lo SpazioFMF via Monte Rosa 21, conclude la stagione espositiva 2021 programmata dal Fondo Malerba per la Fotografia.

Le immagini della fotografa palermitana Angela Galante, grazie ai lunghi tempi di scatto, disegnano elementi che appaiono strisciati, le figure ritratte sono sfuggenti, cosi come le cose. Con il movimento della macchina si sfumano le luci e si mescolano i colori, si creano quadri pittorici di sola fotografia. Il rosso accesso, il blu intenso, il giallo incandescente, il bianco abbagliante delle immagini sono interpreti di ricerca creativa e manifestazioni di un sentire.

"Non intendono essere un racconto - spiega l'autrice -, ma sono frammenti di vita, di cui ricerco la bellezza, la gioia, la vitalità, l'essenza. Il mio sguardo si ferma su una giostra adorna di luci, un treno in corsa, l'escavatore in spiaggia, una donna nella notte e intende cogliere in questi frammenti di reale, l'evanescente, l'etereo, il meraviglioso".

All'Inferno di Dante Alighieri si collega invece il progetto di Alessia Santambrogio che nasce dall'idea di creare una serie di immagini evocative. Quadri di una danza surreale, un viaggio dell'anima, ispirato alle cantiche del Sommo Poeta. Un'atmosfera eterea dei corpi fluttuanti. Le anime dell'Inferno non pesano ma volteggiano custodendo memorie, visioni e desideri trascorsi.

L'uso di tableaux vivants, che partono da elementi assolutamente reali per arrivare ad immagini surreali, diventa il mezzo per evocare suggestioni, coinvolgendo e sorprendendo chi guarda.

(ANSA).