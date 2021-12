Camparino in Galleria entra in lista 50 World's Best Bars

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Il Camparino in Galleria - luogo dell'aperitivo milanese per eccellenza - festeggia il suo debutto nella classifica dei 50 World's Best Bars, che ogni anno premia le eccellenze del bere bene.

La premiazione si è tenuta a Londra, nell'edificio Roundhouse di Camden Town, che per il terzo anno ospita il gala di premiazione dei migliori bar del mondo.

Camparino in Galleria, al suo primo ingresso in questa classifica, si è aggiudicato la 27esima posizione. "Poco dopo aver festeggiato i 106 anni di Camparino, - commenta Tommaso Cecca, Store Manager e Head Bartender del locale milanese - ci riempie ancor più di orgoglio essere qui oggi per celebrare un grande traguardo che vede premiati gli sforzi di tutto il team.

Sin da subito abbiamo accolto la sfida, e insieme la grande responsabilità, di gestire quello che non è semplicemente un locale, ma piuttosto uno storico punto di riferimento per la città e, oggi, anche grazie al nostro lavoro, rappresenta la massima qualità e il più alto livello di innovazione nel mondo della mixology". (ANSA).