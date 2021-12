Natale: controlli su giochi e addobbi per truffe e pericoli

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Per Natale la Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, la Polizia Locale di Milano e IMQ (società italiana di prove e certificazioni per la sicurezza e la qualità di prodotti e aziende) stanno collaborando per identificare e sequestrare merci natalizie non conformi alle normative vigenti e potenzialmente pericolose per i cittadini.

Nel 2020 la Polizia Locale di Milano ha effettuato oltre 100 sequestri sottraendo al mercato circa 47.000 prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza, tra cui giocattoli, prodotti elettrici, luminarie natalizie ed elettrodomestici.

I controlli della Camera di commercio verificano la corretta etichettatura e i requisiti di sicurezza, anche in operazione congiunta con altri enti e su numerosi prodotti quali, oltre alle catene luminose, i giocattoli, gli elettrodomestici, i tessili.

Nel vademecum con i suggerimenti degli esperti, arrivano i consigli per acquistare e utilizzare in sicurezza riguardano per i regali la presenza della marcatura CE e la preferenza per prodotti con marchio di sicurezza volontario. Per le luci natalizie si consiglia, di verificare i requisiti essenziali del prodotto e di osservare le diciture riportate sulla confezione quali, ad esempio, il nome del produttore, dell'importatore, la marcatura CE, e l'indicazione delle modalità di utilizzo, compreso l'uso interno o esterno del set luci, le istruzioni in lingua italiana. Per l'albero non vanno sottovalutati i rischi di incendio. Nel caso dell'albero artificiale occorre verificare che sia autoestinguente, con le diciture "ignifugo" o "non infiammabile". Per un albero naturale occorre verificare che sia sano e non secco. Meglio predisporre una presa per ogni spina, in alternativa, utilizzare prese multiple o adattatori, preferibilmente certificati. Infine, scollegare sempre gli alimentatori dalle prese quando si esce di casa e di notte.

