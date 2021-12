Green Pass: a Milano scattati controlli a campione alle 7.30

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Sono iniziati alle 7.30, a Milano, i controlli su metropolitana e mezzi di superficie, nel giorno in cui entra in vigore l'obbligo di Green Pass per accedere sui mezzi pubblici.

Atm ha messo in campo 20 squadre, circa 40 controllori, per i controlli a campione in diverse stazioni sulle varie linee della metropolitana, così come su autobus e tram. Le pattuglie miste, con il personale dell'azienda di trasporti affiancato dalla polizia di Stato e dalla locale, sono disseminate un po' in tutta la città. (ANSA).