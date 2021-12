Apre a Milano 'Art Luxury Private Gallery'

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Non solo una galleria, "ma un luogo di scambio e di dialogo, tra artisti, collezionisti e filantropi, e dove gli azionisti possono toccare con mano il frutto dei loro investimenti". E' Art Luxury Private Gallery, "il nuovo concept contemporaneo a Milano" lo spazio espositivo inaugurato venerdì 3 dicembre in Via Uberto Visconti Di Modrone.

Il progetto, come viene spiegato dagli artefici dell'iniziativa Thomas Molendini e Francesco Colucci "volge lo sguardo verso due canali: i giovani artisti emergenti e i grandi maestri del contemporaneo. Il giorno dell'inaugurazione sono stati esposti tutti gli artisti che ad oggi fanno parte del progetto, dai nuovi concetti e visioni della Pop Art, fino alle lavorazioni più materiche e tradizionali. Gli artisti potranno così offrire un assaggio della loro corrente artistica, pronti per essere poi protagonisti di una serie di mostre personali a partire già da fine anno e per tutto il 2022".

Durante l'inaugurazione, si è tenuta una performance live da parte di uno degli artisti ed è stata aperta una sala dedicata a Salvador Dalì con dipinti e sculture del grande maestro surrealista. Tra gli artisti presenti, Myfo, Will Paucar, Vega, Campea Carla, Teruzzi Antonio, Listro Salvatore, Bini Milena, Abell. (ANSA).