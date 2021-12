Nell'ex studio Piero Manzoni i costumi del baritono Zecchillo

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - E' stata inaugurata, nello studio Giuseppe Zecchillo, ex studio Piero Manzoni, in via Fiori Chiari, nel quartiere di Brera, la mostra dei costumi di scena appartenuti al cantante, insieme a una raccolta di opere pittoriche realizzate dall'eclettico esponente della cultura milanese.

La presidente dell'Accademia di Belle Arti di Brera, Livia Pomodoro, presiederà il 9 dicembre la cerimonia di inaugurazione della targa a ricordo del baritono, nel decennale della scomparsa.

La cerimonia si svolgerà nell'aula di Scenografia dell'Ateneo milanese. (ANSA).