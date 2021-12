Imprese:start up milanese vince Premio Nazionale Innovazione

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - La start up milanese Sinergy Flow ha vinto il Premio Nazionale dell'Innovazione, organizzato da Pnicube, Associazione italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition.

Il progetto aveva guadagnato la finale, svoltasi all'Università Tor Vergata di Roma, aggiudicandosi uno dei premi messi in palio da Regione Lombardia nell'edizione 2021 di Startcup Lombardia, la competizione regionale, promossa dalla Regione Lombardia e coordinata da PoliHub e dagli Atenei ed Incubatori Universitari lombardi. Sinergy Flow è stata eletta come migliore startup italiana, battendo la concorrenza di altre 63 giovani aziende, durante le finali della diciannovesima edizione.

Il progetto Sinergy Flow propone una batteria innovativa per l'accumulo energetico stazionario di media e larga scala. La batteria a celle di flusso (Rfb) impiega gli scarti ricchi in zolfo dell'industria petrolchimica, con un costo di installazione ridotto ed elevate prestazioni, in pieno rispetto dei principi della circular economy.

"I miei più sinceri complimenti agli ideatori del progetto per il prestigioso riconoscimento, la Lombardia si conferma la 'casa delle idee'. Ho già sentito telefonicamente i ragazzi invitandoli a Palazzo Lombardia, sede di Regione Lombardia, perché vogliamo rendere omaggio a chi contribuisce a fare grande la nostra Regione": queste le parole dell'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi. (ANSA).