Treno deragliato nel Bresciano: rimosso il primo vagone

(ANSA) - BRESCIA, 02 DIC - "Stiamo mettendo in sicurezza il versante roccioso e uno dei due vagoni che era solamente deragliato è stato rimesso in linea e rimosso" . Lo spiega all'Ansa l'ingegnere Gabriele Scarano di A.c.v, l'impresa che lavora per conto di Ferrovie nord Milano lungo il tratto ferroviario Brescia-Edolo a Cedegolo dove ieri un treno è deragliato a causa di una frana con un grosso masso finito sui binari.

"Ora dobbiamo affrontare l'operazione cruciale di rimozione della carrozza in bilico per poi ripristinare la linea ferroviaria" ha aggiunto Scarano. (ANSA).