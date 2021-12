Ad Artigiano in Fiera l'Aperitivo Imbruttito con Lanzoni

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - All'Artigiano in Fiera, in programma dal 4 al 12 dicembre alla fiera di Milano-Rho, arriva 'L'aperitivo Imbruttito' con il cast del film 'Mollo tutto e apro un Chiringuito'.

Tra le novità e le sorprese che si svolgeranno durante i nove giorni di manifestazione, lunedì 6 dicembre si terrà un evento speciale: l'Aperitivo Imbruttito con Gemano Lanzoni, meglio conosciuto come il Milanese imbruttito, che incontrerà il pubblico per un aperitivo a base di specialità della Sardegna.

L'iniziativa si terrà dalle 17 alle 19 al ristorante "Coru Sardo" (padiglione 2), dove verrà allestito per i visitatori della fiera uno speciale meet&greet con il cast del film 'Mollo tutto e apro un chiringuito', prodotto da Medusa e in uscita al cinema dal 7 dicembre. Insieme a Lanzoni saranno presenti altri protagonisti del cast del film. (ANSA).