Moda: Herno acquisisce il marchio Montura

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Herno ha acquisito il marchio Montura, entrando così in un nuovo segmento di mercato: l'active sport. Lo rende noto la stessa azienda, spiegando che l'operazione finanziaria, che terminerà a gennaio 2022, è stata perfezionata con Nuo SpA, partner scelto dal presidente di Herno Claudio Marenzi per la quota di minoranza.

Montura è un marchio nato a Rovereto nel 2000 da un'idea di Roberto Giordani e in 20 anni è diventato un riferimento per il prodotto tecnico da montagna.

"Siamo da sempre nel segmento "luxury casual" con Herno, e da oltre un decennio nel "fashion technology" con Laminar: oggi, con Montura, entriamo nel segmento "active" dice Marenzi, spiegando che "in futuro il prodotto active ricoprirà una parte sempre più importante nel mercato. Il potenziale di Montura è enorme".

"Ammetto che alla base di questa operazione - racconta Marenzi - c'è prima di tutto la passione! Faccio alpinismo da fine anni 70, ho comprato il primo vertigo di Montura nel 2001, ho conosciuto Roberto nel 2016 e, pur venendo da esperienze diverse, abbiamo condiviso gli stessi valori imprenditoriali, concordi che la funzione di creare e ridistribuire ricchezza è imprescindibile".

Nuo - spiega l'AD Tommaso Paoli - "supporterà la crescita e lo sviluppo di Montura nel mercato grazie al network e alle risorse dei suoi due azionisti, Exor e WWIC. " (ANSA).