The Cal 2022 è pop rock, Bryan Adams fotografo On the road

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Corde emotive e sentimentali per tornare 'On the road': The Cal 2022, dopo un anno di pausa per l'emergenza sanitaria, torna nell'anno che celebra i 150 di Pirelli. E lo fa con un concept che rende direttamente omaggio ai musicisti che si sono fermati in questo periodo oltre che alla strada percorsa dai pneumatici italiani. Il fotografo è d'eccezione: il musicista canadese Bryan Adams che ha anche composto un omonimo brano che sarà inserito nel prossimo album.

Il lancio del calendario Pirelli oggi a Milano all'Hangar Bicocca, presente l'ad Pirelli Marco Tronchetti Provera con lo svelamento del logo celebrativo, vede solo in collegamento l'artista, fermato al suo arrivo a Malpensa qualche giorno fa con i sintomi del Covid, nonostante vaccinazioni e negativizzazione precedente.

Adams, chiuso nella stanza di lusso, ha spiegato come ha scelto il cast, tutto di musicisti di antica e nuova fama. Ha deciso di immortalare a Los Angeles, principalmente all'hotel Chateau Marmont, e a Capri, hotel La Scalinatella, la vita degli artisti in tour scandendo mese dopo mese cosa accade: dalla partenza per un tour, alla preparazione in studio, dal camerino, al backstage, all'ingresso dal retro di un hotel per riposare, alla partenza per la prossima tappa. Età e percorsi professionali diversi per dare un'idea delle esperienze di un artista, della vita che conducono. Foto spesso in bianco e nero, foto di dettagli, scatti pop rock che comunicano anche molta solitudine.

Cher e Iggy Pop tutto dipinto di argento e poi ancora Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Saweetie, Kali Uchis, la chitarrista St. Vincent (suo lo scatto di cover con il plesso sulla lingua), gli emergenti Grimes (ex di Elon Musk) e Bohan Phoenix, il rapper di origini cinesi sono i protagonisti del calendario, che si apre con un mese dedicato alla città di Los Angeles, e si chiude con autoritratti dello stesso Bryan Adams.

The Cal 2022 cambia di nuovo pelle, dopo anni rimasti nella storia con scatti di Peter Lindebergh, Karl Lagerfeld, Richard Avedon, Bruce Weber, Annie Leibovitz, Herb Ritts, Mario Testino, Steve Mc Curry, Steven Meisel, tra i tanti. Si avvicina alla musica e riparte di nuovo. (ANSA).