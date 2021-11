Variante Omicron, Moratti: 'Lavoriamo al sequenziamento'

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "Il nostro lavoro è quello di avere un sequenziamento delle nuove varianti e, nell'eventualità, di avere un contact tracing molto puntuale, tutte azioni che stiamo facendo e che faremo anche con questa variante. Stiamo lavorando con gli organi competenti e aspettiamo di avere nuove informazioni per capire meglio". Così, a margine del convegno 'Transizione, la grande scommessa', organizzato da Forza Italia a Erba, nel Comasco, la vicepresidente assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha spiegato quello che la Regione sta facendo per tenere monitorata la nuova variante Omicron del virus Covid-19.

"La variante Omicron sembra essere molto più contagiosa di quelle precedenti e quindi dobbiamo mantenere molto alta la soglia di attenzione e attendere maggiori informazioni da parte del mondo scientifico - ha aggiunto -. In questo momento non abbiamo notizie di tracciamento di questa variante in Lombardia, ma non mi sento di escludere nulla. Però siamo pronti con tutte le misure che possiamo mettere in atto. L'invito è quello di continuare a vaccinarsi". (ANSA).