Fiera:in 45mila a Made expo, Sicurezza e Smart Building Expo

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Sono stati 45.516 i visitatori professionali delle oltre 700 aziende totali presenti a Made expo, Sicurezza e Smart Building Expo, le manifestazioni dedicate a tecnologie, sostenibilità, innovazione dei materiali edili, cyber security, intelligenza artificiale e digitalizzazione, per la prima volta proposte in contemporanea a Fiera Milano.

Sicurezza e Smart Building Expo hanno messo in mostra il meglio delle soluzioni di security, antincendio e dei sistemi che rendono l'edificio e la città smart. In mostra panchine che si trasformano in strumenti di ricarica per bici e monopattini elettrici, ma anche in isole di accoglienza e tutela, dove videosorveglianza e sistema sonoro permettono di mettersi in contatto immediato con le forze dell'ordine in caso di pericolo.

Made expo, invece, è stata la vetrina dei prodotti legati al mondo delle costruzioni ad alto tasso di innovazione. Tra i più innovativi, cementi in grado di trattenere gli agenti inquinanti e di purificare l'aria; pannelli fonoassorbenti e fonoimpedenti costituiti interamente da plastica riciclabile al 100%; strutture dalle proprietà antisismiche in grado di assorbire le oscillazioni degli edifici in caso di terremoto.

"Queste manifestazioni in contemporanea hanno avuto tutte un comune denominatore: la risposta positiva del pubblico e delle aziende" dice Luca Palermo, ad e dg di Fiera Milano, che sottolinea come significativa "la presenza dei visitatori internazionali con 94 paesi rappresentati durante i giorni di mostra". Infine, "successo anche per la contemporaneità delle fiere. L'obiettivo di fare squadra, valorizzando le potenziali sinergie di filiera e di contenuto, è stato ampiamente raggiunto. Viviamo in un'era di sempre maggiore interconnessione tra settori e le fiere, sempre più, devono svolgere il ruolo di acceleratore di opportunità di business anche favorendo queste connessioni".

L'appuntamento con le prossime edizioni, sempre in contemporanea, è a Fiera Milano dal 15 al 17 novembre 2023 per Sicurezza e Smart Building Expo e dal 15 al 18 novembre 2023 per Made expo. (ANSA).