Violenza donne:Von der Leyen e Kamala vittime per street art

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "Lo aveva denunciato ma è stata uccisa lo stesso", si legge sotto i volti tumefatti di Kate Middleton, Ursula von der Leyen, Kamala Harris, Christine Lagarde, la Regina di Spagna Letizia Ortiz, Anne Hidalgo e Marine Le Pen. Sono le opere di street art create dall'artista AleXsandro Palombo per il 25 novembre, Giornata internazionale della violenza contro le donne.

Una serie nata "per denunciare - spiega l'artista, da sempre sensibile a questa tematica - le mancate risposte in fatto di sostegno e protezione da parte delle istituzioni alle donne vittime di violenza". Le opere sono state affisse a Milano all'ingresso dell'Università Statale, in Via Orefici e in Via Torino.

La serie dal nome 'She Reported Him' sarà presentata anche in Spagna, nella regione della Murcia, con il sostegno del Ministero delle pari opportunità del governo spagnolo. (ANSA).