Mondadori: Cdr contro cessione Donna Moderna e CasaFacile

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - La casa editrice Mondadori ha annunciato la vendita del settimanale 'Donna Moderna' e del mensile 'CasaFacile' a Stile Italia Edizioni che fa capo a Maurizio Belpietro. Lo rende noto il Comitato di redazione (Cdr) della stessa Mondadori che si dice contrario alla decisione e parla di "drammatico taglio del personale giornalistico".

"Continua l'operazione di sistematico smantellamento dei periodici Mondadori Media, con l'annuncio da parte dei vertici aziendali dell'imminente vendita di Donna Moderna e di CasaFacile a Stile Italia Edizioni, la società - ricorda l'organismo sindacale - cui due anni fa erano già state vendute altre cinque storiche testate del Gruppo: Confidenze, TuStyle, Starbene, Cucina Moderna e Sale & Pepe. Cui va altresì aggiunto Panorama, che era già approdato nel gruppo di Belpietro nel 2018". "Saranno una quarantina i colleghi che lasceranno Palazzo Mondadori, circa un terzo del totale prosegue il Cdr -. Con Mondadori Media che passerà dai 117 giornalisti di oggi ai 79 del dopo vendita".

"In attesa di verificare puntigliosamente le condizioni di questa cessione, il Cdr - si conclude nel comunicato - esprime profonda amarezza per un'operazione che non solo appare come una sconfitta per tutti, ma autorizza e consolida i timori sulle intenzioni della proprietà di attuare nel futuro una totale dismissione di Mondadori Media, uscendo dal business dell'editoria periodica". (ANSA).